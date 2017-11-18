Pursaklar’da bir tarafta temel atma bir tarafta açılış

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kaymakam İhsan Kara ilçede yapımı tamamlanan hem Mehmet Atıf Kız Kur’an Kursu’nun açılışını yaptı hem de Hz. Hatice Kız Kur’an Kursu’nun temel atma törenine katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kaymakam İhsan Kara ilçede yapımı tamamlanan hem Mehmet Atıf Kız Kur’an Kursu’nun açılışını yaptı hem de Hz. Hatice Kız Kur’an Kursu’nun temel atma törenine katıldı.

Ankara’nın en hızlı gelişen ilçelerinin başında yer alan Pursaklar’da bir taraftan belediyenin yatırımları, bir taraftan da diğer kurumların yatırımları ile ilçe şantiyeye döndü. Pursaklar Belediyesi’nin devam eden 7 büyük projesinin yanı sıra İlçe Müftülüğünün de camii, Kur’an kursu çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan Mehmet Atıf Kız Kur’an Kursu tamamlanarak hizmete açıldı. Öte yandan Hz. Hatice Kız Kur’an Kursu’nun temeli atıldı. Törenlere eski Bakanlardan Hasan Hüseyin Ceylan, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, İl Müftü Yardımcısı, Pursaklar Müftüsü Hasan İzmirli, Keçiören İlçe Müftüsü, MHP İlçe Başkanı Uğur Atagün, Hayırsever Ali Akıncı ve çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “İnşallah bu milletin evlatları her zaman olduğu gibi güzel nesiller yetiştirecek. İl Müftümüze teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadı. Hz. Hatice Kız Kur’an Kursunun yerini meclisimizden oy birliği ile geçirdik. Meclis üyelerimizin hanesine hayır yazdırdık, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Sönmezoğlu: “Başkanımız Selçuk Çetin Beşe teşekkür ediyorum”

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da yaptığı konuşmada, “Eskiden Kaymakamlar, Belediye Başkanları ‘Kur’an kursu ile ilgili bizlere gelmeyin’ derdi, ben bunları gördüm. Şimdi Kur’an Kursu’nun yapımında, tamamlanmasında emeği, katkısı olan valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Belediye Başkanımız Selçuk Çetin Beyefendi bize cami yapıyor, Kur’an Kursu yapıyor ‘Buyurun hizmet edin’ diyor. Allah kendisinden razı olsun. Fani bir dünyadayız” diye konuştu.



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Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da ilçede herkesin hayır yarışı içinde olduğunu belirterek, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir ilçede bir kaymakam nasıl mutlu olmaz. Allah hepsinden razı olsun. Herkes bir hayır yarışı içerisinde” şeklinde konuştu. Pursaklar Müftüsü Hasan İzmirli de temeli atılan Hz. Hatice Kız Kur’an Kursu hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “2016’da Ankara’da 227 öğrence hafızlık belgesi aldı, bunun 72’si Pursaklar’dan çıktı. Hamt ediyoruz. Mülkiyeti belediyemize ait olan bu arsada 8 katlı Kız Kur’an Kursu inşa ediyoruz. İçinde 4-6 yaş Kur’an kursu, hazırlık, temel hafızlık Kur’an kursu, yetişkin bayanlar Kur’an kursu, aile bilgi edinme rehberlik büroları ve gençlik merkezi yer alacak. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve İl Müftümüze teşekkür ediyorum. Her zaman yardımlarıyla bize güç veren Hayırsever Hacı Ali Akıncı’ya teşekkür ediyorum.” Mehmet Atıf Kız Kur’an Kursu açılışı ve Hz. Hatice Kız Kur’an Kursu temel atması dualar eşliğinde yapıldı.