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12 Ekim 2018 Cuma 09:37

Pursaklar’da en güzel kedi pazar günü seçilecek

Ankara’nın kültür hazinesine sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uluslararası Kedi Güzellik Festivalinin üçüncüsünü 14 Ekim’de Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde yapacak. Yarışmada birinci olan kedi sahibine Balkan turu hediye edilecek.

Pursaklar'da en güzel kedi pazar günü seçilecek
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Ankara’nın kültür hazinesine sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uluslararası Kedi Güzellik Festivalinin üçüncüsünü 14 Ekim’de Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde yapacak. Yarışmada birinci olan kedi sahibine Balkan turu hediye edilecek.

14 Ekim’de Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre’de yapılacak olan 3. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali için hem yurt içinden hem de yurt dışından 200’e yakın kedi sahibi kayıt yaptırdı. Pursaklar Belediyesi, hem Ankara ile özdeşleşen Ankara kedisinin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla 7 yıldır düzenlediği yarışmayı son üç yıldır uluslararası boyuta taşıdı. Pazar günü Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde yapılacak olan festivalde kediler podyuma çıkacak. Yarışmada birinci olan kedi sahibine Balkan turu, ikinci olan kedi sahibine Antalya tatili ve üçüncü olan kedi sahibine Karadeniz turu hediye edilecek.

Büyük bir kültür organizasyonuna imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Bu festivalimiz ile nesli tükenme tehlikesinde olan Ankara kedimizi tüm dünyaya tanıtmak ve hayvan sevgisini teşvik etmek istiyoruz. Bu nedenle tüm halkımızı etkinliğimize davet ediyorum" dedi.
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