PYD/PKK’nın sürdüğü insanlardan ÖSO ve TSK’ya çağrı

PYD/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde ele geçirdiği köylerden kovduğu insanlar, Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu.

PYD/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde ele geçirdiği köylerdeki yerel halka yaptığı zulüm durmak bilmiyor. PYD/PKK’nın baskıları yüzünden köylerini ve topraklarını terk eden insanlar Türk ordusunun ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) hâkim olduğu bölgelere yerleşerek huzur içinde yaşamaya çalışıyor. Ancak evlerine ve topraklarına tekrar kavuşmak isteyen Suriye halkı ÖSO ve Türk askerinden yardım bekliyor.

Evindeki gerekli eşyalardan kapı ve pencerelere kadar birçok malzemenin PYD/PKK’lılar tarafından gasp edildiğini anlatan Muhammed Ahmed Alabd, “Elkauhi köyündenim, PKK ve PYD tarafından topraklarımızdan ve yerimizden zorla çıkarıldık. Bu terörist PKK ve PYD unsurları girdikleri köylerde ve bölgelerde hiçbir şey bırakmadılar, kapılar, pencereler, her şeyi çaldılar. PKK ve PYD yüzünden yaklaşık 15 bin ev boş bırakıldı” diyerek ÖSO ve Türk askerinin bölgeyi kurtarmasını istediğini söyledi.

PYD/PKK’nın işgal ettiği Kuzan köyünden olduğunu söyleyen Abdulaziz Bozan, militanlar tarafından evlerinden kovulduğunu ve El Beraziye köyüne göç etmek zorunda kaldığını söyleyerek, “Allah’ın izni, ÖSO ve Türk kardeşlerimin desteği ile köylerimize ve topraklarımıza döneceğiz” dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce PYD/PKK tarafından köyünden edildiğini anlatan Abdurrahman Ahmed Alahmed, evlerinin gasp edildiğini ve her şeylerinin çalındığını ifade etti. “ÖSO ve Türk kardeşlerimden dönmemiz için yardım etmelerini istiyoruz” diyen Alahmed, PYD/PKK militanları köylerinden ayrılmadan köylerine dönemeyeceklerini söyledi. Alahmed, “Burada bulunanların tamamı yaklaşık 7 bin kişi ve hiçbiri kendi evine dönemez. Çünkü bu teröristlerle aynı yerde yaşanmaz” diye konuştu.