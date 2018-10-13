Rahip Brunson, Almanya’da ABD bayrağını öptü

Türkiye’den Almanya’ya gelen Rahip Brunson’ı havaalanında ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell karşıladı.

ABD’ye doğru yola çıkmadan önce Almanya’da duran Rahip Brunson ve eşini, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell karşıladı. Brunson’ın burada yapılan sağlık kontrollerinin olumlu olduğu ve bugün ABD’ye geleceği açıklandı.

Brunson, Andrews Üssüne geldikten sonra Oval ofisini ziyaret edecek. Sosyal medya hesabında karşılamaya ilişkin fotoğraf paylaşan Grenell, "Trump sayesinde evde. ABD bayrağını Brunson’a sunarken kendisi bayrağı hemen öptü" ifadelerini kullandı.

2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılan ve yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Rahip Brunson, yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya geldi.