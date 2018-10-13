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13 Ekim 2018 Cumartesi 22:00

Rahip Brunson, Beyaz Saray’da

ABD Başkanı Donald Trump, dün serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, Brunson’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye teşekkür etti.

Rahip Brunson, Beyaz Saray'da
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ABD Başkanı Donald Trump, dün serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, Brunson’ın serbest bırakılması konusunda Türkiye’ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, serbest bırakılıp ülkesine dönen Rahip Brunson ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump gerçekleşen görüşmede Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, Brunson’ın serbest bırakılmasının son dönemde kötü olan ABD-Türkiye ilişkilerini iyi yönde etkileyeceğini belirtti.
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