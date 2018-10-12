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12 Ekim 2018 Cuma 22:15

Rahip Brunson İzmir’den ayrılıyor

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, tahliye kararının ardından İzmir’den ayrılıyor.İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri...

Rahip Brunson İzmir'den ayrılıyor
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ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, tahliye kararının ardından İzmir’den ayrılıyor.

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson, önce İzmir Alsancak’ta bulunan Işılay Saygın Sokak’ta bulunan evine geldi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson’ın evine ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de geldi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bir süre sonra Brunson’ın eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da eve girdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Brunson’ın evinde elektronik kelepçesini çözdü. Brunson, evde 3,5 saat kaldıktan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gitti. Brunson, 20 yıl yaşadığı İzmir’den ayrılarak ABD’ye dönüyor.
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