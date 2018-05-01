Ramallah’ta Filistin Ulusal Konseyi devam ediyor

Filistin Ulusal Konseyi (PNC), Ramallah kentinde tüm çağrılara rağmen toplandı.

Filistin Ulusal Halk Kongresi adı altında birleşen Filistinli gruplar ve otoriteler, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi (PNC), Hamas Hareketi, İslami Cihad Hareketi ve önde gelen Filistinli bazı otoriterlerin tepkisine rağmen dün Ramallah’ta oturumlara başladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Kudüs olmadan barışın sağlanamayacağını belirterek, Kudüs’ün Filistin başkenti olarak kalacağını söyledi. Abbas, Gazze’de ayrı bir devlet kurulmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek Gazze’siz devletin olmayacağını ifade etti.

Konseyin toplanacağının açıklanmasının ardından İsrail’deki seyahat kısıtlamalarının toplantıya tüm üyelerin katılmasını imkansız hale getireceğini savunan Hamas’ın da aralarında bulunduğu birçok üye, haftalarca toplantıyı durdurma çağrısında bulunmuştu. Konseydeki 740 üyeden yaklaşık 100’ü, toplantının gerçekleştirilmesine karşı bir bildiri imzalamıştı.