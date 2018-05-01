GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 12:03

Ramallah’ta Filistin Ulusal Konseyi devam ediyor

Filistin Ulusal Konseyi (PNC), Ramallah kentinde tüm çağrılara rağmen toplandı.

Ramallah'ta Filistin Ulusal Konseyi devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Filistin Ulusal Konseyi (PNC), Ramallah kentinde tüm çağrılara rağmen toplandı.

Filistin Ulusal Halk Kongresi adı altında birleşen Filistinli gruplar ve otoriteler, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi (PNC), Hamas Hareketi, İslami Cihad Hareketi ve önde gelen Filistinli bazı otoriterlerin tepkisine rağmen dün Ramallah’ta oturumlara başladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Kudüs olmadan barışın sağlanamayacağını belirterek, Kudüs’ün Filistin başkenti olarak kalacağını söyledi. Abbas, Gazze’de ayrı bir devlet kurulmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek Gazze’siz devletin olmayacağını ifade etti.

Konseyin toplanacağının açıklanmasının ardından İsrail’deki seyahat kısıtlamalarının toplantıya tüm üyelerin katılmasını imkansız hale getireceğini savunan Hamas’ın da aralarında bulunduğu birçok üye, haftalarca toplantıyı durdurma çağrısında bulunmuştu. Konseydeki 740 üyeden yaklaşık 100’ü, toplantının gerçekleştirilmesine karşı bir bildiri imzalamıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku