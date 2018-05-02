Ramazan pidesine zam yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçen yıl 1.75 TL’den satılan BESAŞ ramazan pidesinin artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen bu sene de aynı fiyattan satılacağını açıkladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçen yıl 1.75 TL’den satılan BESAŞ ramazan pidesinin artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen bu sene de aynı fiyattan satılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pide fiyatlarıyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan pidesi üretiminin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Aktaş, “Doğru fiyat politikasıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Türkiye’nin üçüncü Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ, ‘artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen’ 450 gramlık ramazan pidesini bu yıl da 1.75 TL’den satışa sunacaktır” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nca kamuoyuna duyurulan açıklamaya göre, piyasada 2 TL’den satılacak olan 275 gramlık ramazan pidesinin kilogram fiyatının 7.27 TL’yi bulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Belirlediğimiz fiyat ile BESAŞ ramazan pidesinin kilogram fiyatı 3.89 TL’ye tekabül etmektedir. Fırıncılar meslek birliği, 275 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara’da 2 TL’den, 350 gramlık pidenin ise İzmir’de 2.50 TL’den satılmasını uygun görmüştür. Rakamlar incelendiğinde, BESAŞ ramazan pidesinin hem gramajı hem de fiyatıyla uygun olduğu açıktır” diye konuştu.

Üretim kapasitesinde artış

Başkan Alinur Aktaş, geçen yıl günlük 30 bin adet olan pide üretim kapasitesinin de yapılan takviyelerle birlikte günlük 60 bin adede çıkartıldığını ifade etti. BESAŞ’ın ‘artan kapasite oranına rağmen’ pide üretimini ‘kaliteli ve hesaplı’ bakış açısıyla prensiplerinden taviz vermeden ödünsüz gerçekleştirmeye devam edeceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Günlük 30 bin adet olan pide üretim kapasitemizin 60 bine yükselmesi, çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemeyecektir” şeklinde konuştu.

Bursalılar, ramazan ayının ilk günü olan 16 Mayıs Çarşamba günü şehir genelindeki 450’ye yakın satış noktasından BESAŞ ramazan pidelerini alabilecek.