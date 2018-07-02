Rauf Denktaş Yüzme Havuzu’na “Yüzde 100 Güvenle Yüz” plaketi verildi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde yüzme öğrenen çocukları ziyaret etti. Duruay ziyarette, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu’na verilen “Yüzde 100 Güvenle Yüz” plaketini aldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde yüzme öğrenen çocukları ziyaret etti. Duruay ziyarette, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu’na verilen “Yüzde 100 Güvenle Yüz” plaketini aldı.

Gölbaşı Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla yüzme öğrenmek isteyen çocukların ilgi odağı oldu. 600’den fazla öğrencinin yüzme öğrenmek için kayıt yaptırdığı Rauf Denktaş Yüzme Havuzu’nu Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ziyaret etti. Duruay, profesyonel yüzme antrenörleri tarafından eğitilen çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Rauf Denktaş’a büyük onur

Başkan Duruay’ın Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ziyaretinde Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü tarafından, ülkemizde sayılı tesislere verilen “Yüzde 100 Güvenle Yüz” plaketi verildi. Plakette, “Gölbaşı Belediyesi Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu suyunun, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yapılan tüm denetimlerde temiz çıkması nedeniyle ‘Yüzde 100 güvenle yüz’ plaketi verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“Gölbaşı’nda yüzme bilmeyen kalmasın”

Plaket için teşekkür eden Duruay, yüzme öğrenmenin ve bunu da hijyenik spor tesislerde öğrenmenin önemine dikkat çekti. Duruay, “Gölleriyle meşhur Gölbaşımızda bütün çocuklarımızın yüzme öğrenmesini, yüzme bilmeyen çocuğumuzun kalmamasını arzu ediyoruz. Bu nedenle ‘Gölbaşı’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ diyerek 16 bin kişiye yüzme öğrettik. Havuz sayımızı üçe çıkardık.Nüfus yoğunluğuna bakarak kapalı havuzu fazla olan tek ilçe Gölbaşı olmuştur. Bu konuda iddialıyız. Şu anda kısa zaman sonra faaliyete açacağımız Eymir Sosyal Tesisleri ve Şehit Demet Sezen Spor Merkezi’nde birer havuz olacak. Şehit Demet Sezen Spor tesisimiz sadece kadınlara özel olacak. Çocuklar ise bütün kapalı havuzlarda eğitim alabilecekler. Özellikle çocuklarımızın yüzme sporunu yapmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz’’ dedi.

“Sağlıklı havuz birinci önceliğimiz”

Konuşmasında hijyenik havuzun önemine dikkat çeken Duruay, “Halkın sağlığı her şeyden önemlidir. İnsanlar bir spor merkezine sağlıklı yaşamak için geliyorlar, sağlıklarından olmak için değil. Biz havuz sularının standartları yakalaması için işinin profesyoneli personelimiz ve son teknoloji sistemlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gölbaşılı hemşehrilerimiz havuzlarımıza yüzde 100 güven içinde gelebilirler” dedi.