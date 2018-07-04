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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:40

Rekabet Kurulu enerji şirketlerinin sözlü savunmalarını almaya başladı

Rekabet Kurulu, 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğine ilişkin açtığı soruşturmada, tarafların sözlü savunmalarını almaya başladı.Rekabet Kurulu’nun Enerjisa Enerji A.Ş (ENERJİSA), Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş....

Rekabet Kurulu enerji şirketlerinin sözlü savunmalarını almaya başladı
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Rekabet Kurulu, 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğine ilişkin açtığı soruşturmada, tarafların sözlü savunmalarını almaya başladı.

Rekabet Kurulu’nun Enerjisa Enerji A.Ş (ENERJİSA), Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş (TEPSAŞ), Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.(Başkent EDAŞ), Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş (BEPSAŞ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağtım A.Ş (AYEDAŞ) ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş (AYESAŞ) tarafından 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla başlattığı soruşturmada taraflar, sözlü savunmalarını yapmaya başladı.

Rekabet Kurumu’nda, Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’ın başkanlığında yapılan toplantıya, konuyla ilişkili şirketlerin çeşitli görevlerdeki temsilcileri katıldı. Bir bölümü gizlilik içerisinde yürütülecek olan toplantıda, soruşturma heyeti de hazır bulundu.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Arslan Narin ve Kurul Üyeleri Şükran Kodalak, Mehmet Ayan ve Adem Bircan’ın bulunduğu Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararının bildirimini 19 Temmuz, saat 17.00’da sözlü savunmaları aldığı salonda yapacak. Kararın belirtilen tarihten önce alınması durumunda ise kurumun internet sitesinden duyurulacak.
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