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26 Nisan 2018 Perşembe 11:24

Rektör Bağ öğrencilere başarının sırlarını anlattı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kadın ve Demokrasi Topluluğu’nun düzenlediği ‘Beni Benden Dinle’ adlı kariyer söyleşisine konuk olan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ öğrencilere kariyer hayatları için yön gösterici tavsiyelerde...

Rektör Bağ öğrencilere başarının sırlarını anlattı
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Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kadın ve Demokrasi Topluluğu’nun düzenlediği ‘Beni Benden Dinle’ adlı kariyer söyleşisine konuk olan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ öğrencilere kariyer hayatları için yön gösterici tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan PAÜ Kadın ve Demokrasi Topluluğu’nun Başkanı Ayşenur Ok düzenlemiş oldukları Beni Benden Dinle adlı etkinlik dizisini öğrencilere başarının anahtarını ve deneyimleri akademisyenler tarafından aktarılması amacıyla yaptıklarını kaydetti.

Düzenlenen söyleşide Rektör Bağ, kademe kademe ilkokuldan itibaren eğitim öğretim hayatından rektörlüğe uzanan kariyer hayatını, akademisyenlikte yaşadığı birçok deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Konuşmasında alanında uzman iyi eğitim almış bireylere bu toplumda her zaman her alanda ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Rektör Bağ, yaptığı her işi severek yaptığını ve bu nedenle hiçbir seçiminde pişmanlık duymadığını ifade etti. Öğrencilere, başarının yoğun bir gayret sonrasında elde edilebildiğini aktaran Rektör Bağ, öğrencilik yıllarında olduğu gibi şimdi de PAÜ Rektörü olarak öğrencilere iyi bir gelecek hazırlamak gayretiyle üniversite yönetimi ile birlikte çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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