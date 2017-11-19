Rektör Şeker’den Prof. Dr. Huriye Martı’ya tebrik

Rektör Şeker yayınladığı tebrik mesajında şöyle dedi: “Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana Başkan Yardımcılığı görevine atanan ilk bayan olmuştur. Yapılan atamadan duyduğum memnuniyeti belirtir, hocamıza yeni görevinde hayırlı ve başarılı hizmetler dilerim."

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