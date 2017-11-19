Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı’yı tebrik etti.Rektör Şeker yayınladığı tebrik mesajında şöyle dedi: “Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana Başkan Yardımcılığı görevine atanan ilk bayan olmuştur. Yapılan atamadan duyduğum memnuniyeti belirtir, hocamıza yeni görevinde hayırlı ve başarılı hizmetler dilerim."
Rektör Şeker’den Prof. Dr. Huriye Martı’ya tebrik
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı’yı tebrik etti.