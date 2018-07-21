Ressam Helvacı kafelerin duvarlarını süslemeye devam ediyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde futbolu bıraktıktan sonra ressamlığa başlayan Ali Helvacı, yeni açılan kafelerin duvarlarını süslüyor.

Eski futbolcu Ali Helvacı’nın yaptığı resimler, insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Amatör ligde uzun yıllar futbol oynayan Ali Helvacı, yağlı boya ile yaptığı doğa resimlerini kafelerin duvarlarına yansıtıyor. Resim merakının okula yeni başladığı zamanlarda geldiği söyleyen Helvacı, son olarak Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı olan Eşkel sahilinde açılan bir kafenin duvarlarını süsledi.