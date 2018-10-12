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12 Ekim 2018 Cuma 14:34

Restorasyonu tamamlanan Cihangir Camii ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılarak restore edilen Cihangir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla hizmete açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Cihangir Camii ibadete açıldı
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılarak restore edilen Cihangir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katılımıyla hizmete açıldı.

Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1560 yılında yaptırılarak hizmete açılan Cihangir Camii, zaman zaman depremlerde ve yangınlarda zarar görmüş, son olarak II. Abdülhamit döneminde yenilenerek hizmete açılmıştı. Geçen süre zarfında meydana gelen tahribat nedeniyle Cihangir Camii üç yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon amacıyla ihaleye çıkartıldı. İhaleyi alan özel bir inşaat firması tarafından restore edilen Cihangir Camii bugün tekrar vatandaşların hizmetine açıldı.

Restorasyonu tamamlanan caminin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek restorasyonu tamamlanan Cihangir Camii yeniden ibadete açıldı.
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