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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:53

’Rize Kitap Günleri Fuarı’ açıldı

Rize’de 10 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak olan ‘Kitap Günleri Fuarı’ açıldı.Rize’de uzun süredir hayali kurulan ve uzun uğraşlar sonucu bugün açılışı gerçekleşen ‘Rize Kitap Günleri Fuarı’ vatandaşlar tarafından ilgi...

'Rize Kitap Günleri Fuarı' açıldı
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Rize’de 10 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak olan ‘Kitap Günleri Fuarı’ açıldı.

Rize’de uzun süredir hayali kurulan ve uzun uğraşlar sonucu bugün açılışı gerçekleşen ‘Rize Kitap Günleri Fuarı’ vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

26 Ekim’e kadar Rize Valiliği önündeki etkinlik alanında devam edecek fuarın açılışını Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve protokol üyelerinin yanı sıra yazar Ahmet Selçuk İlkan gerçekleştirdi.

Okuma yazmayı yeni öğrenen 87 yaşındaki Bahriye Çelen, kitap günleri fuarının ilgi odağı oldu. Çelen yeni öğrendiği kitap okumayı çok sevdiğinden fuara geldiğini ve fuardan kendisi için kitap alacağını dile getirerek “Kitap okumayı yeni öğrendim. Allah Cumhurbaşkanımız’dan ve Emine Hanım’dan razı olsun. Bizlere destek vererek okuma yazma öğrenmemize vesile odular. Merak ettim fuarı bende geldim. Şimdi kendime kitap alacağım” ifadelerini kullandı.

Bir başka kitap sever Hüsnü Yunus Metin ise “Rize’de gerçekten böyle bir organizasyona imza atılması beni sevindirdi. Her türlü kitap bu fuarda var. Kitap marketlere sorduğum ve bulamadığım bir iki kitap vardı onları aldım. Böyle bir organizasyonun Rize’de gerçekleşmesi gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.
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