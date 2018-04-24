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24 Nisan 2018 Salı 09:40

Rize’de 2 bin kişilik iş için İŞKUR’a başvurular başladı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Rize İl Müdürlüğü tarafından Rize’de, belediyeler, özel idareler ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programlar kapsamında 2 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı...

Rize'de 2 bin kişilik iş için İŞKUR'a başvurular başladı
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Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Rize İl Müdürlüğü tarafından Rize’de, belediyeler, özel idareler ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programlar kapsamında 2 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı açıklandı.

4 gün sürecek olan başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR Rize İl Müdürlüğü binası önünde yoğun kalabalık oluştururken, kuyruk Cumhuriyet Caddesi boyunca metrelerce uzadı. Vatandaşların başvuruları, saat 08.00’den itibaren kurum içerisinde izdiham olamaması için yetkililer tarafından gruplar halinde alınmaya başlandı.

Belediyeler, özel idareler, müftülükler ve diğer kamu kurumlarında 6 ay süreli olarak çalıştırılmak üzere açılan ve 2 bin kişinin geçici olarak istihdam edileceği programa, başvurmak isteyenler vatandaşlardan bir kişinin tek bir yere başvuruda bulunabileceği iş başvurularında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin başvuruda bulunması halinde başvuranlardan İŞKUR’a kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacak. Ayrıca iş için başvuruda bulunanların 18 yaşını doldurmuş ve emekli veya malul aylığı almıyor olmaları gerekiyor.

Çalışmaya hak kazanan 2 bin kişi noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi ile belirlenecek. İŞKUR Rize İl Müdürlüğü tarafından noter kuralarının 2-3-4-7 ve 8 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacağını belirtilerek, programa katılmaya hak kazanan adayların çalışmaya başlama tarihinin 15 Mayıs 2018, bitiş tarihinin ise 15 Kasım 2018 olduğunu dile getirildi.

4 gün sürecek başvuruların ise 28 Nisan Cumartesi günü sona ereceği belirtildi.
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