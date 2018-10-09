Rize’de pekmez kazanları kaynamaya başladı

RİZE (İHA) – Rize’nin meşhur kokulu üzümü toplandı ve pekmez kazanları kaynamaya başladı.

Asmalardan sarkan üzümlerin toplanmasıyla başlayan serüven, üzümler toplandıktan sonra makine yardımı ile ezilerek suları çıkartılıyor. Salkım halinde makineye atılan üzümler ezildikten sonra ise kısık ateşte kaynatılıyor. Kaynatılan üzümler daha sonra tülbentlerden geçiriliyor. Tülbentler sıkı dokunmuş oldukları için böylelikle şıraya karışmış olan üzüm çöpü, çekirdeği gibi maddeler şıradan arındırılıyor. Arındırılan şıra ise yeniden kazanlarda kaynatılıyor.

Pekmez yapımında önemli hususlardan biri olan pişirme işlemi, üzümün şekerli bir ürün olmasından dolayı kısık ateşte olması gerekiyor. Yüksek ateşte pişen pekmezin insan sağlığı için zararlı olduğunu dile getiren İyidere Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Muammer Mete “İki üç günden beri üzümlerimizi topladık, biriktirdik ve pekmez yapıyoruz. Kokulu üzümün kabuğunun faydasını bildiğimiz için, hem kabuğunu hem de liflerini makineye vurup su haline getiriyoruz ve ondan sonra pekmez yapıyoruz. Pekmez yapan arkadaşlarımıza bir tavsiyem olacak, pekmezim erken pişsin diye altını çok yakıyorlar. Ne kadar odun varsa kazanın altına sürüp ortalama 12 saatte pişecek pekmezi 3- 4 saatte pişiriyorlar. Bu pekmeze müthiş derecede zarar veriyor. Üzüm aynı zamanda şekerli bir yiyecek, şekerli yiyeceklerin mutlaka kısık ateşte pişirilmesi gerekir. Bu reçel de de böyledir balda da böyledir. Mutlaka kısık ateşte pişirelim ki besin değeri çok daha fazla olsun” ifadelerini kullandı.

Üzümün ilk pişirilme aşamasında sürekli karıştırılıp içerisindeki gazın alınması gerektiğini aksi taktirde pekmezin erken bozulacağını dile getiren Mete, kavanoza konulma aşamasında da ışıklı ortamda olmaması gerektiğini dile getirdi. Mete “Pekmez pişerken havadan kepçeyle dökerek gazını da alalım. Çünkü gaz pekmezin içerisinde kalırsa acılık yapar ve çabuk bozulur. Son olarak pekmez piştikten sonra kavanozlara konulurken mümkün olduğunca gece, loş ışıkta bunu yapalım. Gündüz yapıldığında kavanoz kapağı ile pekmez arasında bir ışık kalıyor. Işın orada uzun süre durduğunda pekmezi sulandırıyor ve bozuyor. Buna dikkat edilirse pekmez uzun süre dayanıklı oluyor” dedi.