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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:41

Rize’de yol için bilirkişilerin belirlediği istimlak bedellerine tepki

Rize’de şehrin kuzey ile güneyini birleştirecek olan Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında düşük bedellerle evlerinin kamulaştırıldığını iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.Rize’de Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında bilirkişi...

Rize'de yol için bilirkişilerin belirlediği istimlak bedellerine tepki
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Rize’de şehrin kuzey ile güneyini birleştirecek olan Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında düşük bedellerle evlerinin kamulaştırıldığını iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Rize’de Güney Çevre Yolu Projesi kapsamında bilirkişi raporları doğrultusunda ev ve arazilerinin düşük bedellerle kamulaştırıldığını öne süren vatandaşlar, konuyu yargıya taşıdı. İkamet ettiği daireye 100 bin lira değer biçilen Tophane Mahallesi sakinlerinden Erol Cayman, "Bizim dairelerimize verilen fiyat ile alınacak hiçbir şey yok. Bize ‘1 hafta içerisinde evden çıkacaksınız ve çıkmadığınız takdirde icra takibi başlatılacaktır’ dediler. 1 hafta içerisinde biz nasıl taşınacağız, sokakta mı yatalım. Bizim evimize 100 bin lira fiyat verdiler ama bakıyorsunuz 250 bin, 300 bin liradan aşağıda Rize’de ev yok. Biz 1 hafta içerisinde nasıl terk edelim ki burayı? Biz yola karşı da değiliz ama bizim hakkımızı teslim etsinler. En azından bize 1 ay daha müsaade etsinler” ifadelerini kullandı.

Yolun diğer tarafının kamulaştırmaya daha uygun olduğunu savunan Ali Yılmaz ise, "Evlerimizi çok ucuza alıyorlar. Mağduriyetimizi gidersin istiyoruz devlet” şeklinde konuştu
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