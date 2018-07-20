20 Temmuz 2018 Cuma 17:01

Rizeli bunu da yaptı

Rizeli bir ustanın atölyesinde yaptığı dev altıpatlar görenleri hayrete düşürdü.Silahlara olan ilgisini her fırsatta gösteren Karadenizli ustanın devasa boyutlarda ürettiği dev altıpatlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan...