Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalardan gösteri

Samsun’un Atakum ilçesinde Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, 1 senedir aldıkları tiyatro, halk oyunları ve müzik kurslarının ardından ilk gösterilerini sahneledi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların Halk Eğitim Merkezlerinden gelen hocalar eşliğinde düzenlenen resim, el işi, müzik, drama ve zeka oyunları etkinlikleri ile iyileşmesine katkı sağlanıyor. Hastaların psikososyal eğitimlerini arttırmak, hayata kaynaştırmak, evden çıkmayan hastanın evden çıkmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler sayesinde hasta yatışlarında yüzde 80’e varan azalmalar olduğu gözlemleniyor. Büyük oranda iyileşme gözlenen hastalar, kendi başlarına evden çıkmaya ve alışveriş yapmaya başladı. 1 senedir tiyatro, halk oyunları ve müzik kursları alan hastalar, ilk gösterilerini Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Hastane temelli tedavi yerine toplum temelli ruh sağlığı tedavisi yaptıklarının altını çizen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ekibi tarafından bir sanat programı icra ettik. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezindeki hastalar, hocalar nezdinde yapmış olduğu gösterilerde şiir dinletisi, müzik dinletisi ve tiyatro gerçekleştirdiler. Hastalarımız uzun bir süre bu etkinliklere çalıştılar. Bugün de çalışmalarını sahneye dökecekler. Bizim amacımız hastane kaynaklı tedavi değil, toplum temelli tedaviye geçmekti. Burada onların bir karşılığını gördük. Bir şekilde bu hastalarımızı topluma kazandıracağız. Topluma çıkamayan, hastalığı nedeniyle eve kapanan ve birilerine bağımlı olan bu hastalarımızın yaptıkları gösteriler ile kendine olan güvenlerini ve tedaviye olan katkılarını gördük. Bu anlamda mutluyuz. Bize ulaşamayan hastalarımızın da bu anlamda bize başvurmalarını istiyoruz” dedi.

Toplumun içerisine karıştıklarını ve hastalıklarında iyileşme gözlemlendiğini belirten hastalar da, sanatsal faaliyetlerin kendilerine iyi geldiğini söylediler. Şizofreni ve bipolar (manik defresif hastalık) bozukluğu olan hastaların hazırladığı gösteriler, izleyicilerden tam not aldı.