Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen ‘Rumeli Balkan Trakya Kültür Buluşması ve Tanıtım Günleri’ etkinliğine katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen ve 15 Ekim tarihine kadar sürecek olan etkinlikteki tanıtım standında; belediyenin vizyonları arasında yer alan tarım ve hayvancılık, lojistik, üniversite, sanayi, turizm, çevre, kentleşme alanlarında hayata geçirdiği projeler ile Tekirdağ’ın tarihi, kültürel yapısı ve doğası tanıtıldı. Yoğun ilgi gören Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin tanıtım standında ayrıca vatandaşlara hediye ve tanıtım kitapçıkları takdim edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,"Rumeli Balkan Trakya Kültür Buluşması ve Tanıtım Günleri gibi organizasyonlar sayesinde hem vatandaşlarımızla bir araya gelme imkanı buluyor hem de bölgemizdeki diğer belediyeler ile bilgi alışverişinde bulunma şansına sahip oluyoruz. Böylesi tanıtım günlerinin daha fazla yapılması gerektiğini belirtiyor ve Rumeli Balkan Trakya Kültür Buluşması ve Tanıtım Günleri’ etkinliğinde emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.