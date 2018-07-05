Rumeli Feneri’nde denize giren vatandaş boğuldu

Kangal’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arkadaşları, ifade vermek için karakola götürüldü.

Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevkii’nde sabah saatlerinde serinlemek için üç arkadaşıyla birlikte denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal boğularak hayatını kaybetti. Balıkçı teknesi yardımıyla kıyıya çıkarılan Kangal’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevkii’nde sabah saatlerinde serinlemek için üç arkadaşıyla birlikte denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal boğularak hayatını kaybetti. Balıkçı teknesi yardımıyla kıyıya çıkarılan Kangal’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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