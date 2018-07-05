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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:28

Rumeli Feneri’nde denize giren vatandaş boğuldu

Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevkii’nde sabah saatlerinde serinlemek için üç arkadaşıyla birlikte denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal boğularak hayatını kaybetti. Balıkçı teknesi yardımıyla kıyıya çıkarılan Kangal’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Rumeli Feneri'nde denize giren vatandaş boğuldu
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Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevkii’nde sabah saatlerinde serinlemek için üç arkadaşıyla birlikte denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal boğularak hayatını kaybetti. Balıkçı teknesi yardımıyla kıyıya çıkarılan Kangal’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sabahın erken saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevki’nde denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal, dalgalara kapılarak kafasını kayalıklara çarptı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Kangal, boğularak hayatını kaybetti. Yanında bulunan 3 arkadaşı balıkçı teknesinden yardım isteyerek arkadaşlarının cesedini kıyıya taşıdı.

Kangal’ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arkadaşları, ifade vermek için karakola götürüldü.
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