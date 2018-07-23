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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:23

Rumlar rahatsız oldu

Kıbrıslı bir Türk’ün, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) başkan yardımcılığına seçilmesi Rumları rahatsız etti.

Rumlar rahatsız oldu
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Kıbrıslı bir Türk’ün, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) başkan yardımcılığına seçilmesi Rumları rahatsız etti.

Azerbaycan’dan Rusyan Guliyev’in genel başkan, Yunanistan’dan da Constantine Constantinides’in genel sekreter seçildiği Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) genel başkan yardımcılığına KKTC’den Dr. Ahmet Savaşan’ın seçilmesi, Rum Hükümetinin gündemine oturdu.

Güney Kıbrıs EDEK Partisi Milletvekili Kostis Evstathiu konuyu meclise taşıyarak, "Yunanistan temsilcilerinin hiçbir itirazı olmadan bir Kıbrıslı Türk’ün Başkan Yardımcılığı’na illegal seçilmesine nasıl izin verdiğini" sordu. Konunun araştırılıp gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yapılan itirazların bir işe yaramadığını yazan Rum gazeteleri, “Türkiye GHTC’de İstediğini Yapıyor” başlıklı haberde, Konsey’in fahri kurucu başkanının Türkiye’den Emin Çakmak olması nedeniyle, Türkiye’nin konsey üzerinde güçlü bir lobisi olduğunu ve Rum Sağlık Turizmi Kurumu’nun, birlikten ayrılma düşüncesi olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu (Global Healthcare Travel Council) 38 ülkeden 47 delegenin katılımı ile geçtiğimiz aylarda Antalya’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı’nda gerçekleştirilmişti.
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