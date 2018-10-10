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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:30

Rus gelin ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Rusya’dan 15 yıl önce Türkiye’ye gelip yerleşen ve Türk vatandaşı olan Ksenia Mare Akkanat ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan Ksenia Mare, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardım elini uzatmak için...

Rus gelin ihtiyaç sahiplerine umut oldu
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Rusya’dan 15 yıl önce Türkiye’ye gelip yerleşen ve Türk vatandaşı olan Ksenia Mare Akkanat ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan Ksenia Mare, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardım elini uzatmak için var gücü ile çalışıyor. Bir gün gittiği evde sadece tek koltuk ve halı olduğunu gören ve bu durumdan etkilenen Ksenia Mare, o gün bu gündür ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Ksenia Mare Akkanat, ilk zamanlarda kendi çabaları ile yardım etmeye çalışırken ihtiyaçlar artınca sosyal medyayı devreye soktu ve yardımeserler ile işbirliği yapmaya başladı.

Kendisini bir Türk gibi hissettiğini dile getiren Ksenia Mare, "O gün gördüğüm manzara beni çok duygulandırdı. Biliyorum ki o durumda olmayı onlar da elbette istemiyor. Ama hayat bazen acımasız olabiliyor. Onları o halde bırakamazdım. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bazen benim de yetişemediğim yerler oluyor. Sosyal medyadan aldığımız destek ile ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Türk insanının çok yardımsever olduğunun altını çizen Akkanat, "Aslında ihtiyaç sahiplerine malzeme bulmakta zorlanacağımı düşünüyordum. Sosyal mecrada paylaşımlar yapmaya başlayınca dönüş çok iyi oldu. Her bir ihtiyacı bir aileye ulaştırdıkça mutluluğum bir kat daha arttı" dedi.

Kırtasiye malzemesinden buzdolabına, koltuk takımından televizyona kadar ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Ksenia Mare Akkanat, kendisine destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.
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