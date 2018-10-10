Rus Donanması’na ait 310 borda numaralı ‘Perekop’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin geçişi esnasında mürettebatın güvertede sıralanması dikkat çekti.Rus Donanması’na ait 310 borda numaralı ‘Perekop’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Saat 09.10 sıralarında ulaştı. Marmara Denizi’ne doğru yol alan geminin güvertesinde onlarca askerin sıralanması dikkat çekti.
Rus mürettabat güvertede sıralandı, savaş gemisi boğazdan geçti
Rus Donanması’na ait 310 borda numaralı ‘Perekop’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin geçişi esnasında mürettebatın güvertede sıralanması dikkat çekti.