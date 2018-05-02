Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait ’152’ borda numaralı ‘Nikolay Filchenkov’ adlı gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’ne doğru yol alan geminin güvertesinde askerlerin nöbet tutması ve üzeri örtülerek kamufle edilmiş askeri malzeme olması ise dikkat çekti.

Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı ‘Nikolay Filchenkov’ adlı genel amaçlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi 10.40’da Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi’ne doğru yol alan geminin güvertesinde askerlerin nöbet tutması ve üzeri örtülerek kamufle edilmiş askeri malzeme olması ise dikkat çekti.