Rus uçakları Karadeniz üzerinde 2 bin 200 saat uçtu

Rusya’ya ait askeri uçakların Karadeniz üzerinde 1 yıl içerisinde 2 bin 200 saat uçtuğu ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus hava kuvvetlerine ait askeri uçaklar, Karadeniz’de 1 yıl içerisinde...

Rusya’ya ait askeri uçakların Karadeniz üzerinde 1 yıl içerisinde 2 bin 200 saat uçtuğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus hava kuvvetlerine ait askeri uçaklar, Karadeniz’de 1 yıl içerisinde toplam 2 bin 200 saat uçtu. Açıklamaya göre, önceki yıla göre yüzde 60 artış oldu. Rus uçakları kıyı koruma, mayın döşeme, hava keşif, füze ve bomba görevlerinde bulundu. Ayrıca helikopter uçuşlarında Rusya’nın Akdeniz’de görev yapan Amiral Essen ve Amiral Grigorovich gemilerine muharebe envanteri taşıması gerçekleştirdi.