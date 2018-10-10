Rusya Dışişleri Bakanlığı, binden fazla militanın İdlib’deki silahtan arındırılmış bölgeden çıktığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin İdlib kentinde silahtan arındırılmış bölgeden binden fazla militanın çıktığını açıkladı. Bakanlık yüzlerce askeri teçhizatın da İdlib’den çıktığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, "Binden fazla militan askerden arındırılmış bölgeyi terk etti. Yaklaşık 100 adet ekipmanla militanlar geri çekildi" ifadeleri yer aldı.
Rusya: "Binden fazla militan İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeden çıktı"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, binden fazla militanın İdlib’deki silahtan arındırılmış bölgeden çıktığını söyledi.