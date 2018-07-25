Rusya Çerçesov ile devam kararı aldı

Rusya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Nikita Simonyan, kontratı sona eren Rusya Milli Takımı’nın baş antrenörü Stanislav Çerçesov ile sözleşme yenileyeceklerini açıkladı.

Dünya Kupası’nda tarihinde ilk kez Play Off oynama başarısı gösteren Rusya Milli Takımı’nın baş antrenörü Stanislav Çerçesov ile sözleşme yenilenecek. Rusya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Nikita Simonyan, 54 yaşındaki Rusya Milli Takımı Baş Antrenörü Stanislav Çerçesov’un sözleşmesinin Ağustos’ta biteceğini söyleyerek, “Rusya Milli Takımı kendisiyle yola devam edecek. Ancak ne kadar süreli imza atılacağı konusunda net bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

Stanislav Çerçesov, Rusya Milli Takımı ile Ağustos 2016’da 2 yıllık kontrat imzalamıştı. Rusya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Nikita Simonyan’ın Çerçesov ile kontrat süresine dair bilgi vermemesine karşın, Rus basını Çerçesov ile 2 yıllık kontrat imzalanacağını iddia etti. Alınan kararla Türkiye ile Rusya arasında Eylül ayında Trabzon’da oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi maçında Çerçesov’un Rusya’nın başında olması kesinleşti.