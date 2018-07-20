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20 Temmuz 2018 Cuma 13:16

Rusya, Kırım açıklarında savaştan kalma batık gemileri arıyor

Rusya, Kırım açıklarında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma batık gemi ve uçakları arıyor.Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Filosu, Kırım açıklarında 2. Dünya Savaşı sırasında batan gemi ve uçakları arama faaliyetlerine başladı....

Rusya, Kırım açıklarında savaştan kalma batık gemileri arıyor
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Rusya, Kırım açıklarında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma batık gemi ve uçakları arıyor.

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Filosu, Kırım açıklarında 2. Dünya Savaşı sırasında batan gemi ve uçakları arama faaliyetlerine başladı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, araştırma ekibi savaştan kalan birçok enkaz arasında özellikle mayın tarama gemisi T-413, devriye botu No. 092, nakliye gemisi Çapaev, destroyer Smiystiy, Proje 7U, Plavdok, zırhlı araç No. 73 ve saldırı uçağı IL-2’yi bulmak için çaba gösterecek. Açıklamada arama tarama gemisi olan hidrografi gemisi GS-86 ile aramaların süreceği ve toplam 700 millik alanda arama gerçekleşeceği, aramanın son olarak Kerç Boğazı’nda sonlanacağı bildirildi. Toplamda yüz kişinin görev alacağı araştırma faaliyeti boyunca farklı türden gemilerin yardımına da başvurulacak.

Yapılan açıklamada, ülke tarihinde yer alan kahramanların ve onların sergiledikleri kahramanlıkların ölümsüzleştirilmesini amaçlayan bu araştırma faaliyetine Rus Askeri Tarih Topluluğu, Rus Coğrafya Topluluğu ve Rus Savunma Bakanlığının birer temsilci göndererek yapılan çalışmalara destek olacakları aktarıldı.
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