Rusya, Suriye’ye yeni hava savunma sistemleri gönderecek

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, yaptığı açıklamada Rusya’nın Suriye’ye destek vermeye devam edeceğini kaydetti. Rus askerlerin Suriye askerlerine eğitim vereceğini belirten Rus yetkili, yeni hava savunma sistemlerinin gelişmesi için yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

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