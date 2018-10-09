GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:59

Rusya ‘Türk Akımı’ projesinin başlangıç tarihini açıkladı

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türk Akımı projesinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hayata geçirileceğini duyurdu.Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal...

Rusya ‘Türk Akımı' projesinin başlangıç tarihini açıkladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türk Akımı projesinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hayata geçirileceğini duyurdu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesi Türk Akımı’nın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hayata geçirileceğini duyurdu. Novak, Türk Akımı projesinin ilk aşamasında 31.5 milyar metreküp gazın aktarımının yapılacağını kaydetti. Rus Bakan, “Türk Akımı projesinin onaylanan inşaatı uygun olarak ilerliyor. Bildiğiniz gibi, Rusya ile Türkiye arasında hükümetler arası bir anlaşma imzalandı, bir yol haritası belirlendi. Şimdi her şey planlı olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan açıklamasında Türk Akımı projesinin ilerleyen zamanlarda farklı Avrupa ülkelerine kadar uzatılmasının gündemde olduğunu vurguladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku