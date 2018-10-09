Rusya ‘Türk Akımı’ projesinin başlangıç tarihini açıkladı

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türk Akımı projesinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hayata geçirileceğini duyurdu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesi Türk Akımı’nın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hayata geçirileceğini duyurdu. Novak, Türk Akımı projesinin ilk aşamasında 31.5 milyar metreküp gazın aktarımının yapılacağını kaydetti. Rus Bakan, “Türk Akımı projesinin onaylanan inşaatı uygun olarak ilerliyor. Bildiğiniz gibi, Rusya ile Türkiye arasında hükümetler arası bir anlaşma imzalandı, bir yol haritası belirlendi. Şimdi her şey planlı olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan açıklamasında Türk Akımı projesinin ilerleyen zamanlarda farklı Avrupa ülkelerine kadar uzatılmasının gündemde olduğunu vurguladı.