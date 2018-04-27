Rusya ve Çin Baltık Denizi’nde tatbikat yapacak

Rusya ve Çin, Çin’in doğusunda Baltık Denizi kıyısındaki Shandong Eyaleti’nde Joint Sea 2018 deniz tatbikatını gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Wu Qiang yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in, Çin’in doğusunda Baltık Denizi kıyısındaki Shandong Eyaleti’nde Joint Sea 2018 deniz tatbikatını gerçekleştireceklerini söyledi. Sözcü, "Tarafların anlaşması uyarınca, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri bu yıl Qingdao şehrinin sahil bölgesinde Joint Sea 2018 yapmayı planlıyor. Taraflar şu anda tatbikatın zaman dilimini, manevra alanlarını ve deniz tatbikatlarında yer alacak güçleri ve kaynakları belirlemek için ikinci istişarelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen Joint Sea 2017 tatbikatının ilk aşaması geçtiğimiz yıl Baltık Denizi’nde yapılmıştı.