Rusya’da sokak defilesine polis engeli

Rusya’nın Krasnodar şehrinde bir köprünün altında düzenlenen sokak defilesi polis engeliyle karşılaştı. Modacılar defileyi devam ettirince, polisin de dahil olduğu sokak defilesi formatı ortaya çıktı.

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan Turgenevski köprüsünün altında bir moda evi defile yapma kararı aldı. Sokak defilesi üzerine sürekli defileler organize eden moda evi güzel bir konsept çalışmasıyla defileyi başlattı. Yaklaşık 15 moda tutkununun izlediği defilede konsept olarak eski Rus toplu taşıma araçları ve içinde ateş yanan variller kullanıldı. Defile sürerken köprünün altına polisler geldi. Defile sorumluları ile görüşen polisler defilenin izinsiz gerçekleştiğini, müziğin kapatılmasını ve ateşin söndürülmesi gerektiğini söyleyerek defileyi durdurmaya çalıştı. Defileciler ise polisin durdurma kararını reddetti. Polis ise bu kez kendi çözümüyle defileyi durdurmaya çalıştı. Yangın tüpleriyle varillerdeki ateşi söndüren polisler araçlardan da müziklerin kapatılmasını sağladı.

Polis temalı defile ortaya çıktı

Yapılan defilede polisin varildeki ateşi yangın tüpüyle söndürmesi sırasında mankenler defileye devam etti. Defile fotoğrafçısı Mikhail Chekalov ise bunu fırsat bilerek çekimlere devam ederek Rus polisinin de dahil olduğu bir sokak defilesi görüntüledi. Organizatörler defileyi engellemeye çalışan polisin tüm girişimlerine rağmen defileyi sürdürürken, sönen varillerin yerine araç farları kullanıldı. Defile ise müziksiz devam etti. Modacılar polisin müdahalesini eleştirerek, “Bu tür müdahaleler kültürel gelişimi engelliyor” ifadelerini kullandı. Defile polisin tüm engellemelerine rağmen sona ererken, polisin müdahalesi defilenin tanıtımı için daha çok yarar sağladı.