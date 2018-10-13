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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:27

Saadet Partisi’nden Fetih Müzesi’ne ziyaret

Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatı, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.Osmanlı’nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı...

Saadet Partisi'nden Fetih Müzesi'ne ziyaret
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Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatı, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.

Osmanlı’nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde açılış öncesinde tanıtım ziyaretleri sürüyor. Bursa’daki çeşitli sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin ziyaret ettiği Fetih Müzesi’ni Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatı da gezdi. Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan müzede ilk olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluş öncesi ile sonrası önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen partililer, daha sonra 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbeye çıktı. 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı resmi hayranlıkla izleyen ziyaretçiler, Bursa’nın fethini adeta yeniden yaşamış gibi hissettiklerini belirtti.

Bursa’nın tarihî ve kültürel anlamda büyük bir eser kazandığını kaydeden Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Bulut, emeklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür etti.
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