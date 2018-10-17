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17 Ekim 2018 Çarşamba 23:05

Sadakataşı Derneğinde Etiyopya’da katarakt ameliyatı

Sadakataşı Derneği, Etiyopya’da 500 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirmek için çalışmalarına başladı.Sadakataşı Derneği, hayırseverlerin yaptığı bağışlar ve destekler sayesinde Afrika’nın doğusunda yer alan Etiyopya’da...

Sadakataşı Derneğinde Etiyopya'da katarakt ameliyatı
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Sadakataşı Derneği, Etiyopya’da 500 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirmek için çalışmalarına başladı.

Sadakataşı Derneği, hayırseverlerin yaptığı bağışlar ve destekler sayesinde Afrika’nın doğusunda yer alan Etiyopya’da 500 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirmek için çalışmalarına başladı. Derneğin Genel Başkanı Kemal Özdal konu hakkında yaptığı açıklamada, “Asya ve Afrika’nın çoğu bölgesinde insanlar beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalanıyor. Çalışmalarımızı bu insanların tedavileri konusunda bu yılın devamında yoğunlaştıracağız. Etiyopya’da katarakt sebebi ile her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Biz de yapmayı planladığımız 500 ameliyat ile buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olacağız” dedi.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.
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