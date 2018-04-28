Sağlık çalışanları yüzlerine ’dayak makyajı’ yaparak şiddete dikkat çekti

Sağlık çalışanları "28 Nisan Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır Günü" dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte yüzlerine yaptıkları dayak makyajıyla, “Susmak şiddeti onaylamaktır. Sessiz kalmayın” mesajını verdi.

28 Nisan Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır Günü dolayısıyla, Medicana International Ankara Hastanesi çalışanları şiddete dikkat çekmek ve sessiz kalmamak adına yüzlerine ’dayak makyajı’ yaparak hastalarına hizmet verdi. Hasta yakınlarından iletişim sorunları nedeniyle bazen şiddete maruz kaldığını belirten Medicana Hastanesi Genel Müdürü Gülçin Sarıyıldız, "Sağlıkta şiddet ülkemizin ciddi son yıllarda gördüğü en büyük problemi. Toplumsal olarak her alanda sorunlar yaşıyoruz ama sağlıkta şiddet bizleri acıtıyor. Bizler senelerce hayatımızdan fedakarlık ederek sadece hastalarımızın iyileşmesini istiyoruz. Fakat bazı durumlarda hasta yakınlarıyla iletişim problemi nedeniyle ya da doğru anlamamaktan dolayı şiddet görüyoruz. Bizler hastalarımızın bir an önce iyileşmesini taburcu olması için uğraşırken bunun karşılığında şiddet görüyoruz ve yaralanıyoruz bunu atmayı başaramıyoruz. Senelerce eğitim gördükten sonra karşılığında teşekkür beklerken iyi olduklarını beklerken şiddete uğramış olmak kabul edilebilir değil. Bizler şiddeti hak etmiyoruz destek bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kadar fedakarlık sonucunda şiddeti hak etmiyoruz"

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Önder Sürgit ise "Tabii ki herkes şiddete karşı olduğunu söylüyorlar. Şiddetin toplumun hiçbir alanında yerinin olmadığını düşünüyorlar. Sağlık personelleri aslında hasta yakınlarının tarafında onu karşıda hastanın karşısında olarak algılamamak gerekiyor. Bizler gerçekten ciddi ve korkunç eğitimler alıyoruz. İnsanlar bunu unutuyor, günlük hayatlarımızdan ailemizden ayrı kalarak bu işi yapıyoruz. Bu alan dışında başka bir şey bilmiyoruz. Her zaman hastalarımız iyi olsun istiyoruz, başka kötü düşüncemiz yok. Bu kadar fedakarlık sonucunda şiddeti hak etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kendimizi emanet ettiğimiz insanlara şiddet uygulanmasına karşıyım"

Etkinlik düzenlendiği sırada bir hasta yakını, "Sağlıkçılara şiddet uygulanmasına şiddetle karşıyım. Bu kadar eğitim alıp bütün hastaların umutla beklediğimiz kapılarda doktorlara kendimizi emanet ettiğimiz insanlara şiddet uygulanmasına karşıyım. Eğitim çok zor. Tıp eğitimi ömürlerini veriyorlar, insan hayatını kurtaracaklar diye canla çalışıyorlar. Kapıda onları umut beklerken şiddet uygulanıyor. Çok kızdığım bir olay. Doktorların kapısını bekliyoruz. Sağlık çalışanlarına insanların ihtiyacı var. Bizim doktorlarımız dünyada ünlü isimler. Bunları el üstünde tutacağımıza, şiddet uyguluyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu insanları koruyup sarmalamalıyız" diyerek sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara tepki gösterdi.