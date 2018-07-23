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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03

Sağlıklı hayat ve sağlıklı ulaşım için bisiklet

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’yı ağırladı.Belediye tarafından ilçeye kazandırılan Yıldırım Bisiklet Evi’ndeki görüşmeye Belediye Başkanı İsmail Hakkı...

Sağlıklı hayat ve sağlıklı ulaşım için bisiklet
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Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’yı ağırladı.

Belediye tarafından ilçeye kazandırılan Yıldırım Bisiklet Evi’ndeki görüşmeye Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve sporcular katıldı. Bisikletin yalnızca spor olarak zihinlerde yer ettiğini ancak büyük şehirlerde bisikletin ulaşımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Edebali, “Gelişmiş şehirlere baktığımızda günümüzde en önemli kıstasın ulaşım olduğunu görüyoruz. En önemlisi metro ve bisiklet ile yaya ulaşımıdır. Bisiklet bizim şehre bakışımızda sporun ötesini ifade ediyor. Metropollerde birinci ulaşım aksı toplu ulaşım iken sonraki en önemli ulaşım aracı ise bisiklettir. Sağlıklı hayat ve kesintisiz ulaşım için bisiklet kullanılmalıdır” dedi.

Yıldırım’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ve yeni imar çalışmalarında bisiklet ulaşımına yer verdiklerini hatırlatan Başkan Edebali, “Şehrin dönüşümü için gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarında bütün projelerimizde ve yeni imar planlarımızda bisiklet yollarına yer veriyoruz. Bisiklet yolu bir ulaşım aksı, trafik mühendisliğinin bir kuralıdır. Bisiklet yalnızca spor aracı değil aynı zamanda ulaşım aracıdır. Otomobil kullanımının şehir içinde en aza indirgenmesi gerekirken, bisiklet ulaşımı özendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Otomobil ulaşımı şehir içinden ziyade şehirlerarası kullanılan bir ulaşım seçeneği olmalıdır. Bisiklet ulaşımını yaygınlaştırırsak havamız temiz kalır, sağlıklı bir yaşam süreriz. Bunu yaparsak kazaları önleriz ve tasarruf elde ederiz. Şehirlerimizin yolları bisikletle tanıştıkça refah seviyemiz yükselecektir” diye konuştu.
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