Sağlıkta 4 yılda kayıt altına alınan şiddet vaka sayısı 60 bin

Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, düzenlediği basın toplantısında 4 yılda sağlıkta şiddetin sayısının 60 bin olduğunu belirterek, “Cezaların caydırıcı niteliğinin mutlaka güçlendirilmesi, hastanelerin güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu. Sağlık-Sen’in, milletin sağlığı ve huzuru için gece gündüz çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil eden bir sendika olduğunu belirten Memiş, sağlık çalışanlarının sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirdiklerini ve birçok kazanıma imza attıklarını söyledi.

“16 yılda iş yükü en az 3 kat arttı”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş toplantıda yaptığı açıklamada, “16 yılda iş yükü en az 3 kat arttı. Ama istihdam edilen sağlık çalışanı sayısı maalesef bir kat arttı. Sağlık hizmetlerinin kalitesinde gelişmiş ülke standartlarını yakalamış durumdayız. Oysa diğer ülkelerle kıyasladığımızda ülkemizde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 183 iken bu OECD oranlarında 339’dur. Hemşire sayısı 273 iken OECD ortalamasında 890’dır. Kişi başına müraacat toplam sayısı ülkemizde 8.6 iken bu oran OECD bu oran 6.8’dir Yani OCDE ülkelerinin ortalamasının yarısı kadar hekim sayımız 3’te biri kadar sağlık çalışanı sayımızla daha çok hastaya daha yoğun bir sağlık hizmeti ile karşı karşıyayız. Sağlık alanında istihdam oranına baktığımızda OECD ortalamasında 3’te bir düzeyinde bulunuyoruz. Ülkemizde sağlık alanında KPSS sınavına giren aday sayısı 659 bin 482 sağlık çalışanı KPSS sınavı ile memur olmak istiyor. Bu adaylardan 154 bin 332’sinin hemşirelik bölümü mezunudur. Ülkemizde sağlık personeli konusunda ciddi açık varken, bu anlamda sağlık çalışanı alım sayılarının yetersiz olması nedeniyle sağlık hizmetlerini yürütmekle karşı karşıyalar. Sağlık Sen olarak diyoruz ki istihdam politikaları konusunda yeni politikalar geliştirilmeli, sağlık çalışanı sayısı arttırılmalı hem sağlık hizmetlerinin iyi verilmesi hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması konusunda adımlar biran önce atılmalı” dedi.

“Sağlıkta şiddet sona erdirilmeli”

Sağlık hizmetlerinde memnuniyet artarken şiddet olaylarının arttığını söyleyen Memiş, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2013-2017 yılları arasında kayıt altına alınan şiddet vakası sayısının 60 binin üzerinde olduğunu vurguladı. Bunun 18 bininin fiziksel şiddet olduğunu dile getiren Memiş, hekimlerin en çok şiddete uğrayan meslek mensubu olarak öne çıktığını belirtti. 42 binin üzerinde de sözel şiddet vakası yaşandığını ifade eden Memiş, “Sağlık-Sen olarak yaptığımız şiddet araştırmasında, meslek hayatı boyunca 11 ve daha fazla kez fiziksel veya psikolojik şiddete uğrama oranının sağlık çalışanları arasında yüzde 30 seviyesinde olduğunu tespit ettik. Sağlıkta şiddeti önleme adına bugüne kadar önemli düzenlemelere gidildi. Beyaz Kod sisteminin devreye girmesi, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki destek verilmesi, Sağlık Bakanlığının şiddet davalarına müdahil olması, tutuklu yargılama ve cezai müeyyidelerin artırılması gibi bir takım düzenlemeler oldu" diye konuştu.

Cezaların arttırılmasını talep etti

Tutuklu yargılamanın bazı sorunlar nedeniyle uygulanamadığının altını çizen Memiş, cezaların caydırıcı niteliğinin mutlaka güçlendirilmesi, hastanelerin güvenlik önlemlerinin artırılması, şiddet uygulayanlara acil sağlık hizmetleri hariç SGK’dan 6 ay hak mahrumiyeti getirilmesi gibi önerilerinin şiddetin önlenmesinde caydırıcı olacağına inandıklarını belirtti. 350 bin sağlık çalışanının yıpranma payı hakkından faydalanmaya başladığını belirten Memiş, "Taleplerimiz var. Yıpranma payının geçmişe dönük olması tüm çalışanları kapsaması 5 yıla 1 olarak verilmesi noktasındaki taleplerimizi gerekli yerlere iletiyoruz. 4 yıldır verilen mücadele neticesinde elde ettiğim bu kazanım çok önemlidir. Ama bu işin peşini bırakmadık. İnşallah tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde geçmişe dönük olacak şekilde yıpranma payını verecek şekilde çalışmalar yapacağız. Bu anlamda da özellikle siyasi iradeyi sağlık çalışanların hakkını daha adil verilmesi noktasında tekrardan masaya yatırarak bu konudaki eksiklikleri gidermelerini buradan ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.