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21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:51

Sahile vuran varil ekipleri alarma geçirdi

Bartın’da akşam saatlerinde İnkumu sahiline vuran varil, ekipleri alarma geçirdi. AFAD ekipleri tarafından incelemeye alınan varilde kimyasal ize rastlanılmadı.Bartın’ın İnkumu sahilinde varil olduğunu gören cankurtaranlar durumu jandarmaya...

Sahile vuran varil ekipleri alarma geçirdi
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Bartın’da akşam saatlerinde İnkumu sahiline vuran varil, ekipleri alarma geçirdi. AFAD ekipleri tarafından incelemeye alınan varilde kimyasal ize rastlanılmadı.

Bartın’ın İnkumu sahilinde varil olduğunu gören cankurtaranlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD personelleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sahilde özel kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede herhangi bir kimyasal atık ve sızıntıya rastlanılmadı. Varil detaylı inceleme için AFAD İl Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AFAD Bartın İl Müdürü Nurhan Doğruöz, ihbarı aldıktan hemen sonra ivedi bir şekilde müdahalede bulunduklarını belirterek, varilde herhangi bir kimyasal ize rastlanılmadığını, yapılacak olan detaylı incelemeden sonra varilin nereden geldiği ve ne olduğu konusunda kesin sonuca ulaşılacağını aktardı.
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