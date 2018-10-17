Saman balyasından figürler görenleri şaşırtıyor

ABD’nin Kentucky eyaletinde Creasey Mahan Doğa Koruma Alanı’nda çalışan Jean Marie Smith’in saman balyasından yaptığı figürler görenleri şaşırtıyor.

ABD’nin Kentucky eyaletinin Goshen şehrindeki Creasey Mahan Doğa Koruma Alanı’nda kaynak öğretmen ve misafir sanatçı olarak çalışan Jean Marie Smith’in saman balyasından yaptığı figürler görenlerin beğenisini kazanıyor.

Jean Marie Smith, çocuklar ve yetişkinler için doğa ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla yaptıkları bir etkinlikte için 4 yıl önce saman balyalarına Cadılar Bayramı figürleri çizmeye başladı. Smirth’in ilk yaptığı 3D figür ise Frankenstein’di.

Saman balyaları çift halde istiflenerek yapılan figürler, balyanın boyutuna bağlı olarak 2,5 metre ile 3,5 metre arasında olabiliyor. Saman balyasına önce astar boya sürülüyor, sonrasında da samanlar çekilerek, şekil verilerek ve sprey boyayla boyanarak figürler son haline geliyor.

Jean Marie Smith tarafından yapılan ve en çok çocuklarca beğenilen figürler arasında Frankenstein, Lego Batman, Minion, Harry Potter ve Hedwig bulunuyor.