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27 Nisan 2018 Cuma 14:11

Samsat’ta hasar gören cami ve minareler yıkılıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 24 Nisan’da meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremde hasar gören minare kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Samsat'ta hasar gören cami ve minareler yıkılıyor
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 24 Nisan’da meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremde hasar gören minare kontrollü bir şekilde yıkıldı.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremde hafif hasar gören Samsat Ulu Cami minaresi, 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremde ağır hasar görmesi sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü görevlilerinin kontrolünde yıkıldı.

Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru 1990 yılında yapılan minarenin ağır hasar görmesi sonucunda tehlike arz ettiğini, bu nedenle caminin boşaltılarak minarenin yıkıldığını ifade etti. Doğru, "İlçemizde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremde Merkez Ulu Camimiz hasar görmüştü. Ancak 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen depremde camimiz ve minaresi ağır hasar görerek yıkılmak durumunda kaldı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün almış olduğu güvenlik tedbirleri neticesinde minaremiz güvenli bir şekilde yıkıldı. 1990 yılında inşa edilen camimiz yakın zamanda yıkılarak yerine yenisi yapılacaktır. Bu deprem de Samsat ilçemizde hafif hasarlı olup ta kullandığımız iki camimiz ağır hasar görerek yıkılmak durumunda kaldı. Bizlerde din hizmetlerini çadırlarda vereceğiz. Depremin ilk anından itibaren devletimiz her türlü imkanını sefer ederek din hizmetinin aksamaması için her bizlere türlü imkanı sunmuş oldu. Bu vesile ile devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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