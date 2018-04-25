Samsat’ta yapıların ön hasar tespiti yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından ön hasar tespitleri iki gün içerisinde tamamlanırken, kesin hasar tespitinin 2 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni konutlar yapmak için ilçede yıkımlar devam ederken, önceki gün saat 03.43’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilçe halkı mağdur oldu. Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve köylerinde hasar tespit çalışmasını tamamladı. Ön hasar tespit çalışmasını tamamlayan ekiplerin iki gün içerisinde kesin hasar tespit çalışmasını da tamamlayacağı açıklandı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, depremde ilçe merkezi ve köylerde toplam 267 adet konutun orta ve ağır hasarlı olarak belirlendiğini kaydetti.

Deprem bilançosuyla ilgili bilgileri gazetecilerle paylaşan Vali Nurullah Naci kalkancı, “Bugün ön hasar tespiti yaptık. Bunları kesin hasar tespiti ve hak sahipliğine dönüştüreceğiz. Genel hayatı değiştirdiğine yönelik yazışmaları yaptık. Vatandaşların mağduriyetini önlemek için 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen deprem ile ilgili mevzuata uygun olarak yeni depremde ki hasar gören yapılar da dahil edilecek. Samsat ilçesine bağlı 16 köyde 87 tane ağır hasarlı, 15 tane orta hasarlı ev tespit edildi. İlçe merkezinde de toplam 145 evin ağır hasarlı, 20 tane orta hasarlı yapı tespit edildi.

Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Ön hasar tespiti yapıldı. İki gün içerisinde de kesin hasar tespitini bitireceğiz. Geçen yıldan daha hızlı davranmak istiyoruz. Gecikmeler ile vatandaşımızın mağduriyetini sebep olmak istemiyoruz. Mevzuata takılmadan daha hızlı davranacağız. İlk etapta çadırları alıyoruz, bir hafta on gün içerisinde konteynerlere alacağız. Ondan sonra da hızlı bir şekilde Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’ın talimatıyla daha önce 403 konutun ihalesini yapmıştık. Bunu da ona ilave ederek yeni hasarlı yerlere de hızlı bir şekilde bazen bir yıl içerisinde Samsat’ta tamamını bitirmiş oluruz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.