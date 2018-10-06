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06 Ekim 2018 Cumartesi 21:41

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, hemşehrileriyle buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İstanbul’da bulunan Samsunlu siyasetçi, bürokrat ve iş adamları ile buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, hemşehrileriyle buluştu
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İstanbul’da bulunan Samsunlu siyasetçi, bürokrat ve iş adamları ile buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İstanbul’da bulunan Samsunlu siyasetçi, bürokrat ve iş adamlarıyla buluştu. Özel bir otelde gerçekleşen programda çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şahin, Samsun’un tarımıyla, sanayisiyle ve turizmiyle ilgili konuşmalar gerçekleştirdi.

“Memleketimizin kalkınması, gelişmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var”

İş adamlarına Samsun’a yatırım yapma konusunda çağrıda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Burada sizleri, sivil toplum olarak çeşitli alanlarda örgütlenip Samsun için çaba sarf etmeniz bize pozitif enerji veriyor. Bunu anlamak lazım. Türkiye’yi besleyen çok önemli ovalara sahibiz. Ama burada bizim ekonomik anlamda tarıma çok büyük katma değer üretmemiz lazım. Bu noktada çok iyi değiliz. Onun için de biz Tarım A.Ş.’yi kurma çalışmalarını başlattık. Samsun’da önemli olan tarımda katma değeri yükseltmesi, ekonomik anlamda Samsun’a çok daha fazla katkı sağlaması için neler yapmamız gerektiğine de çalışıyoruz. Buradaki iş adamlarımızın gerek tarım alanında, gerek sanayiye, gerekse turizmde Samsun’a yatırım yapmaları konusunda da buradan bir mesaj vermek, onları Samsun’a davet etmekle görevliyiz. Davet ediyoruz, memleketimizin kalkınması, gelişmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var” dedi.
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