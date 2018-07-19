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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:22

Samsun sağanak yağışa teslim olacak

SAMSUN (İHA) – Samsun’da günlerdir etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yarın itibariyle yerini gök gürültülü ve sağanak yağışlı havaya teslim edecek.Samsun’da günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı...

Samsun sağanak yağışa teslim olacak
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da günlerdir etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yarın itibariyle yerini gök gürültülü ve sağanak yağışlı havaya teslim edecek.

Samsun’da günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanağa teslim ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi ve nem oranının yüzde 70’lere çıkmasının ardından, beklenen yağışlar yarın itibariyle tüm bölgeyi etkisi altına alacak. Samsun’un iç ve kıyı kesimleri olmak üzere, tüm ilçelerde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Samsun merkez başta olmak üzere tüm ilçelerinde, Cuma, Cımartesi, Pazar ve Pazartesi günleri gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. Yağışın bu gece saatlerinden itibaren bölgeye yer yer düşeceği belirtilirken, nem oranında azalma olacağı kaydedildi. En yüksek sıcaklığın ise yarın 26 derece, Cumartesi 27, Pazar 28, Pazartesi ise 29 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda da uyardı.
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