Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali 9 Mayıs’ta başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali, 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında "İçinde Yaşadığın Güzelliklerin Farkına Var" temasıyla gerçekleştirilecek.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve Samsun Turizmciler Derneği’nin birlikte düzenlediği festivalde, bölgede yetişen otları tanıyıp bilenlerle, tanımak isteyenlerin buluşması ve tüm Karadeniz’de bu kültürün yaşatılması amaçlanıyor.

Festivalde neler yapılabilir?

OKA’dan yapılan açıklamada; festivale gidecek olanların etkinlik kapsamında neler yapabilecekleri şöyle paylaşıldı:

"Engebeli Karadeniz doğasında doğada gördüğünüz yüzlerce ot çeşidinden yenilebilen otları bulmaya çalışarak Yenilebilir Ot Toplama Yarışma’sına katılabilir, organik tarım yapan ve bahçelerinde organik olarak yetiştirdikleri ürünler ile sağlıklı ve doğal yaşam için çabalayan Sürmeli Köyü halkıyla tanışabilir, istediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Doğal ve kültürel zenginliklerin bir arada olduğu, yeni yeni keşfedilen, eski konakları ve Mübadele Müzesi’ne de ev sahipliği yapan Alaçam’da leylak kokulu sokaklarda dolaşabilir, yabani çilekleri tadabilir, yeşillikler ve çam ağaçları arasında keyifli bir festival günü geçirebilirsiniz. Karadeniz’in alabildiğine yeşilinde, çocuklarınız, hem eğlenip doğadaki otları tanıyabilir, hem de Doğada Resim Etkinliği’ne katılabilir, festival boyunca düzenlenecek farklı etkinliklerde de yer alabilirler. Festivalin üç günü yeşille mavinin iç içe olduğu sakin ve huzurlu bir Karadeniz şehri olan Samsun’da, Türkiye’nin en uzun sahillerinden biri olan Atakum’da gerçekleştirilecektir. Festival alanında çalışkanlığı ile meşhur Karadeniz kadınlarının hazırladığı farklı yöresel lezzetleri tadabilir, geleneği geleceğe taşımak için orada bulunan nineler ve teyzelerle sohbet edebilirsiniz. Sağlıklı beslenme ile ilgili söyleşilere katılabilirsiniz. Karadeniz havasını yerinde yaşayıp, biraz yağmur, biraz güneş dört mevsimi aynı anda hissedebilirsiniz. Ünlü şeflerle tanışıp yöresel otlarla yapılan yemek yarışmasına katılabilirsiniz. Belki bu yılın en sevilen tarifi sizin tarifiniz olabilir kim bilir? Her yıl farklı şehirlerde yaşayan Karadeniz kadınları farklı tariflerle katılıyor yarışmaya. Geçen yılın birincisi ısırganlı zencefilli kurabiye de bu tariflerden biri. Festivale gelirken tarif defterinizi de yanınıza almayı unutmayın lütfen. Gelecek nesillere bırakmak isteyeceğiniz çok farklı lezzetler keşfedebilirsiniz."

Festivalle ilgili daha detaylı bilgiye; "www.samsunotfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.