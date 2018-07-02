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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:49

Samsun’da güvenli yüzme alanları belirlendi

Samsun il genelinde vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmeleri maksadıyla yüzme alanları ve cankurtaran hizmeti verilen bölge ve sahiller belirlendi.Samsun Valiliği güvenli yüzme alanları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz...

Samsun'da güvenli yüzme alanları belirlendi
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Samsun il genelinde vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmeleri maksadıyla yüzme alanları ve cankurtaran hizmeti verilen bölge ve sahiller belirlendi.

Samsun Valiliği güvenli yüzme alanları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz genelinde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde denize girmeleri maksadıyla yüzme alanları ve cankurtaran hizmeti verilen bölge/sahiller belirlendi. Bu kapsamda değerli vatandaşlarımızın belirtilen bölgelerde şamandıralarla işaretlenmiş alanlarda denize girmeleri önem arz etmektedir” denildi.

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından cankurtaran hizmeti verilen bölge/sahiller şunlar:

“Atakum merkez sahil (Golf sahası- Kurupelit limanı arası 7 km.)

Atakum Çakırlar sahili (Omtel otel-Polis Koleji arası 5 km.)

Terme (Miliç) sahili (Miliç köprüsünden Ünye istikametine 2 km.

Tekkeköy (Costal) sahili (Tekkeköy limanı- Yunus Emre Cad. arası 2,8 km.)

19 Mayıs Yörükler sahili (Aqua park-Bafra istikametine 1,7 km.)

Alaçam Geyikkoşan sahili (Uluçay deresi-Alaçam Kamp Alanı 0,8 km.)

Yakakent Sahili (Yakakent liman-Yakakent Meydan arası 1,8 km.)”
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