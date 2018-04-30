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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:02

Samsun’da mültecilerin "tehlikeli" serinleme yöntemi

Samsun’da Nisan ayının son günlerinde hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla mülteciler serinlemek için tehlikeli yöntemlere başvurdu. Mültecilerin köprüden denize atlayarak tehlikeli şekilde serinlemesi kameralara yansıdı.

Samsun'da mültecilerin 'tehlikeli' serinleme yöntemi
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Samsun’da Nisan ayının son günlerinde hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla mülteciler serinlemek için tehlikeli yöntemlere başvurdu. Mültecilerin köprüden denize atlayarak tehlikeli şekilde serinlemesi kameralara yansıdı.

Samsun’da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havayı fırsata çeviren vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Hava sıcaklığının giderek arttığı ve deniz suyu sıcaklığının yükseldiği Samsun’da yaşayan mülteciler tehlikeli serinleme yöntemine başvurdu. Dolgu alanı olan ve kaya parçalarının bulunduğu Samsun sahilinde mülteciler, metrelerce yükseklikteki köprüden sırayla suya atladı. Yaklaşık yarım saat boyunca tehlikeli gösteriler yaparak suyun içerisinde kalan mültecileri vatandaşlar ise meraklı gözlerle seyretti.
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