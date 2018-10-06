Samsun’da palamudun ardından “lüfer” patladı

Yeni av sezonuna bereketli başlayan Samsunlu balıkçıların ağlarına, palamudun ardından lüfer balığı takılmaya başladı. Tezgahlar palamut ve lüfer balıkları ile süslendi.

1 Eylül itibariyle denize açılan balıkçılar, her defasında ağlarında tonlarca balık ile limana dönüyor. İlk olarak mezgit ve palamut balığı ile sezona bereketli giriş yapan balıkçıların yüzünü bu kez de lüfer güldürdü. Samsun açıklarında balığın bol olması nedeniyle Karadeniz’in en iyi balık sezonunu geçiren Samsunlu balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında tezgahlarını bolca balıklar ile süsledi.

Samsun’un en işlek caddelerinden olan Saathane Meydanı’nda yıllardır balıkçılık yapan Kurtça Aydın, “Bu yıl müthiş derecede bir balık bolluğu var. Samsun’da adeta balık patlaması yaşanıyor. İlk zamanlar denizden bol bol mezgit ve palamut çıkardık. Şimdi ise palamut hala devam ederken peşine lüfer de eklendi. Bu sezon bütün Samsun halkı balığa doyacak inşallah. Böyle sezon uzun yıllar sonra ilk kez yaşıyoruz. Çok bereketli bir sezon olması nedeniyle fiyatlar çok ucuz, çok uygun. Bugün istavrit 5 liradan, mezgit 5 ila 7 liradan, barbun 10, palamut ise tanesi 8 liradan satılıyor. Lüfer ise ilk çıktığı için şuan kilosu 20 liradan satılıyor. Ancak o da önümüzdeki günlerde düşecektir. Tezgahlarımız adeta şenlendi. Alışverişe gelen vatandaşlarımız da fiyatlardan memnun olarak ayrılıyor. Bu yıl balıkların büyüklüğü de çok güzel. Özellikle mezgit çok iri çıkıyor” dedi.