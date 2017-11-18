Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:56

’Sanat’ tiyatro oyunu Biga’da sahnelendi

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, Gencay Gürün´ün yönettiği Sanat adlı tiyatro oyununu , sanatseverlerle buluşturdu.Biga’da Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda Cihan Ünal, Can Gürzap, Mutlu Güney gibi ünlü oyuncular yer aldı. Yasmina...

'Sanat' tiyatro oyunu Biga'da sahnelendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, Gencay Gürün´ün yönettiği Sanat adlı tiyatro oyununu , sanatseverlerle buluşturdu.

Biga’da Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda Cihan Ünal, Can Gürzap, Mutlu Güney gibi ünlü oyuncular yer aldı. Yasmina Reza’nın yazdığı tek perdelik oyun ilgi ile izlendi. Satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan bir dostluk hikayesini anlatan oyunun sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, oyunculara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<