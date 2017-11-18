’Sanat’ tiyatro oyunu Biga’da sahnelendi

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, Gencay Gürün´ün yönettiği Sanat adlı tiyatro oyununu , sanatseverlerle buluşturdu.



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Biga’da Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda Cihan Ünal, Can Gürzap, Mutlu Güney gibi ünlü oyuncular yer aldı. Yasmina Reza’nın yazdığı tek perdelik oyun ilgi ile izlendi. Satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan bir dostluk hikayesini anlatan oyunun sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, oyunculara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.